Fundo Social repassa 7 próteses capilares para a Rede Feminina de Combate ao Câncer

Crédito: divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Rosária Mazzini, dentro da programação do Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, entregou na última quinta-feira (03/10), a Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer, sete próteses capilares (perucas) confeccionadas durante o curso especial de qualificação profissional realizado por meio do Projeto Solidariedade em Fios.

O Projeto Solidariedade em Fios é uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo que tem como objetivo produzir próteses capilares e doá-las para mulheres em tratamento contra o câncer ou com Alopécia androgênica (doença que causa perda permanente de cabelo).

O Fundo Social de São Carlos foi escolhido para sediar a capacitação em virtude da infraestrutura que sua sede oferece. “Todo o curso foi ministrado no nosso salão de beleza e na nossa sala de costura com várias máquinas que podem ser utilizadas para a confecção das próteses. Também indicamos profissionais que já passaram por formação nessas áreas para ministrar o curso. A nossa ideia é multiplicar esse conhecimento com a abertura de novas turmas”, explicou Rosária Mazzini.

As próteses foram entregues para a atual presidente da Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer, Mônica De Santi, pela presidente do FSS, Rosária Mazzini e pelo professor do curso, André Felipe Tassim. As próteses capilares foram confeccionadas com cabelos naturais repassados pelo Governo do Estado. Os demais insumos necessários para a realização do curso e a indicação dos profissionais (cabeleireiros e costureiras) participantes ficaram a cargo do Fundo Social de São Carlos.

Mônica De Santi, presidente da Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer, agradeceu o Fundo Social pelas doações. “Mandamos fazer as próteses capilares em São Paulo, mas agora com essa parceria com o Fundo Social, vamos conseguir atender mais mulheres. É uma alegria enorme saber que essas próteses irão promover a autoestima em mulheres que passam por um momento tão difícil ao enfrentar um tratamento contra o câncer”, enfatizou a presidente da Rede.

Os municípios de Lençóis Paulista, Mineiros do Tietê, Motuca, Santa Rita do Passa Quatro, Ibitinga, Promissão, Taquaral, Trabiju e Garça também participarão da capacitação oferecida no Fundo Social de São Carlos, já que a ideia foi de replicar o curso de forma mais ampla.

Para Rosária Mazzini a capacitação é importante para que os municípios possam auxiliar as mulheres que passam pelo tratamento de quimioterapia. “São fios de esperança e solidariedade que ajudam a transformar vidas”, finaliza a primeira-dama.

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos recebe doação de cabelos naturais na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

