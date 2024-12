Fundação ParqTec completa 40 anos na próxima terça-feira

O presidente do ParqTec, Sylvio Goulart Rosa Júnior: ParqTec serviu como modelo para o Brasil e fez nascer várias outras iniciativas parecidas - Crédito: divulgação

A Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos (ParqTec) completa na próxima terça-feira, 17 de dezembro, 40 anos de atividades. Ao longo destas quase quatro décadas, a instituição gerou mais de 250 empresas de base tecnológica, antes chamadas de EBTs e agora denominadas como startups. O ParqTec lançou e consolidou um modelo de desenvolvimento a partir do conhecimento gerado nas universidades traduzido em produtos e serviços que fizeram de São Carlos a “Capital da Tecnologia”.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi o responsável pela criação do ParqTec, como uma instituição pública de direito privado e sem fins lucrativos. As áreas principais de atuação das empresas que vieram a ser vinculadas ao ParqTec são as TICs, tais como: novos materiais, instrumentação eletrônica, automação & robótica, química fina e óptica.

Com a fundação nasceu em São Carlos a primeira incubadora de empresas da América Latina, que serviu como modelo para o Brasil e fez nascer várias outras iniciativas parecidas espalhadas pelo país.

Além da infraestrutura física, na rua Alfredo Lopes, 1717, com espaço de coworking, salas de reunião e laboratório, as empresas incubadas recebem consultorias especializadas na área gerencial; indicação para prêmios nacionais; espaço em feiras como Agrishow e Case Startup; assessoria de imprensa gratuita; acesso a parceiros e missões; entre outros serviços.

Fundador da instituição, o presidente do ParqTec, o professor Sylvio Goulart Rosa Júnior, afirma que as iniciativas de sucesso em São Carlos fez da cidade uma espécie de laboratório para o Brasil. “Este modelo de somar o conhecimento gerado nas universidades com a criatividade do nossos empresários e as estratégias dos órgãos governamentais acabaram gerando e distribuindo riqueza legítima, obtida com a inteligência. Este é um fator positivo de geração de emprego, renda, desenvolvimento e qualidade de vida”, destaca o cientista.

Atualmente, o Brasil abriga 58 parques tecnológicos e 360 incubadoras de empresas. “A incubadora de empresas de Leme é nossa filha direta e funciona há 20 anos naquela cidade”, destaca ele.



Sylvio é otimista quanto ao futuro da instituição. “Existe uma percepção clara nas universidades de que o conhecimento precisa ser aplicado. Para aumentar o rigor da nossa atividade econômica no país, precisa crescer, gerar mais riqueza, mais comida, mais saúde, mais estrutura, mais alegria A modernidade desonera a população, melhora a qualidade de vida das pessoas. Inovação tecnológica faz a gente ser senhor do nosso destino”, explica ele.

Recentemente, uma das empresas geradas na incubadora da ParqTec, a forneceu purificadores portáteis de água para a Ucrânia em guerra, e agora para a Faixa de Gaza na Guerra do Oriente Médio para garantir abastecimento de água de qualidade em zonas de conflito. “Isso é um exemplo de como a tecnologia de São Carlos pode ajudar a humanidade mesmo num momento tão difícil”, destaca Sylvio.

O próximo passo será a aceleração da geração de startups. “Até agora podemos dizer que geramos as empresas de alta tecnologia, mas temos que partir para a produção fordiana de startups. Para tanto, uma das alternativas é a atração de fundos de investimento que viabilizem recursos para garantir este salto, transformando o que era artesanal em produção em série de empresas modernas e geradoras de riqueza”, conclui ele.

