Fundação de Apoio à UFSCar busca empresas para ampliar o seu prédio administrativo

Crédito: Divulgação

A Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar está recebendo propostas de empresas para a execução de obras para a ampliação do seu prédio administrativo. A área a ser construída é de 321,51m2 e fica no campus da UFSCar em São Carlos.

A empresa interessada, deverá realizar visita no local por meio de representante autorizado, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), a visita técnica deve ser previamente agendada, e será acompanhada por um engenheiro da FAI.

As propostas deverão ser protocoladas até às 18h do dia 15 de julho na recepção da FAI·UFSCar. Em caso de dúvidas, as empresas interessadas podem solicitar esclarecimentos pelo e-mail jessica.bertogo@fai.ufscar.br.

Todas as propostas serão analisadas por uma comissão de contratação e a classificação será divulgada no dia 18 de julho no site fai.ufscar.br. A empresa mais bem classificada será convocada a apresentar os documentos de habilitação. Para conferir os projetos, planilhas e o cronograma completo, basta acessar o site www.fai.ufscar.br.

