Funcionários públicos realizam a limpeza de locais afetados pela chuva em São Carlos

Crédito: Divulgação

Equipes das secretarias de Serviços Públicos, Obras, de Transporte e Trânsito, da Prefeitura Municipal e do Saae, trabalham na manhã desta quinta-feira, 24, na limpeza de dois pontos da avenida Francisco Pereira Lopes, no trecho da região do Shopping Passeio, na beira do Córrego Monjolinho, onde ocorreu o desmoronamento de parte do muro de um condomínio, próximo ao Cemei José Marrara e no trecho próximo à Curva do Joinha, onde uma galeria de águas pluviais entrou em colapso em decorrência do volume elevado de água.

No centro de São Carlos também está sendo realizada a limpeza em algumas vias para a retirada de terra, porém a limpeza está sendo realizada e as vias liberadas na sequência, assim como na Rotatória do Cristo e no CDHU, na Vila Isabel.

