Funcionários da Santa Casa participam de treinamentos da brigada de incêndio

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos promoveu nesta semana, treinamentos da brigada de incêndio para orientar os funcionários sobre como atuar em uma situação de emergência. A iniciativa contou com a participação de mais de 350 colaboradores, por meio de aulas práticas e teóricas.

Segundo o Engenheiro de Segurança do Trabalho da Santa Casa, Carlos Eduardo Melhado, o objetivo do treinamento de brigada é proporcionar aos funcionários conhecimentos para atuarem na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros. “A principal função do brigadista é fazer a prevenção e combate de um princípio de incêndio. Além disso, é responsável por orientar os ocupantes do edifício sobre o abandono do local. Uma brigada bem treinada protege vidas, patrimônio, bem como reduz os danos ao meio ambiente. Vale ressaltar que a brigada de incêndio combate apenas o foco inicial de incêndio. Se a situação sai do controle, o trabalho deve ser deixado a cargo do Corpo de Bombeiros”, explicou.

Ainda de acordo com ele, o curso é obrigatório para a obtenção ou renovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Esta obrigatoriedade leva em conta o tamanho da população da edificação, tipo de ocupação e grau de risco. “O treinamento tem exigência anual, porém nós realizamos todos os meses na integração dos novos funcionários, com isso temos uma quantidade acima do que é exigido pelo Corpo de Bombeiros. Todos os instrutores são bombeiros civis profissionais e técnicos de segurança da Santa Casa”, acrescentou.

Como parte da iniciativa os funcionários também participaram de treinamentos de primeiros socorros. “Esse treinamento é direcionado aos brigadistas com o objetivo de promover a ação imediata se houver vítimas diante do cenário de combate ao princípio de incêndio”, explicou a enfermeira do trabalho, Andreia Xavier, que foi uma das profissionais que ministrou o treinamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também