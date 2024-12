Funcionários da Acorde alegam que estão sem receber salário

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Instituto Acorde - Crédito: divulgação

Pelo menos 36 funcionários do Instituto Acorde, em São Carlos, estão sem receber os vencimentos de dezembro, segundo uma funcionária que entrou em contato com o São Carlos Agora na tarde desta terça-feira, 17. O salário, que deveria ser pago no quinto dia útil vigente, seria referente ao mês de novembro.

Segundo a funcionária, o dinheiro é referente a um convênio com a Secretaria Municipal da Educação (SME). “Segundo me disseram, eles (secretaria) não tinham saldo para o pagamento esse mês, fizeram um pedido de suplementação de verba que já foi publicado no Diário Oficial”, disse a reclamante.

De acordo com ela, a SME já teria assinado e o documento foi para a Secretaria da Fazenda. “Mas o que acontece é que toda vez que vamos em busca de uma informação, ficam jogando a gente de lugar em lugar sem falar o que, de fato, está acontecendo. Nós decidimos ir no Paço Municipal atrás dessa informação”, relatou a colaboradora, salientando que parte dos funcionários estão em busca das informações desde às 14h.

O São Carlos Agora manteve contato com a direção do Instituto Acorde e em resposta, disse que “aguarda o repasse da Prefeitura para acertar com os funcionários”.

NOTA DA PREFEITURA

O Instituto Acorde é uma instituição filantrópica privada. O pagamento de seus funcionários é de responsabilidade do instituto, que tem convênios com a Prefeitura.

A Prefeitura faz repasses financeiros de acordo com a correta prestação de contas do Instituto. Os repasses estão em dia. Na próxima quinta-feira (19), serão efetuados os créditos de outros três pagamentos, no total de 330 mil reais. A Prefeitura continua dentro do prazo para os pagamentos.

Leia Também