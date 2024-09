Fumaça de incêndio "engole" o Centro de Manutenção da Latam; veja o vídeo

Um incêndio em um canavial próximo ao Centro de Manutenção da Latam, em São Carlos, causou grande preocupação na tarde desta quarta-feira (11). As imagens, enviadas à redação do jornal São Carlos Agora, mostram uma densa nuvem de fumaça cobrindo as instalações do centro de manutenção, dificultando a visibilidade.

De acordo com informações preliminares, alguns funcionários precisaram ser dispensados por precaução devido à fumaça. Apesar dos esforços das equipes de combate a incêndio, ainda há focos de fogo na região.

A ocorrência gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversos internautas compartilhando as imagens.

