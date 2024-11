Frente fria traz chuva e instabilidade ao estado de São Paulo

Uma frente fria avança pelo oceano Atlântico, na altura do litoral paulista, provocando instabilidade e formação de nebulosidade intensa, com áreas de chuva em várias regiões do estado. As temperaturas apresentam leve declínio.

No fim de semana, a frente fria se afasta, mas a instabilidade persiste devido à atuação de um sistema de baixa pressão no continente. O tempo será marcado por períodos de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em algumas áreas. As temperaturas tendem a subir gradualmente.

