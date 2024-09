Frente fria provoca ligeira queda nas temperaturas e rajadas de vento nesta quinta-feira

SIGA O SCA NO

São Carlos -

Quinta-feira (05/09)



Uma frente fria se deslocará pelo litoral de São Paulo, favorecendo aumento de nebulosidade e chuvas fracas a partir da tarde na região sul e faixa leste do estado. Uma ligeira queda nas temperaturas e ventos com rajadas moderadas/fortes, são previstos em todo estado.

Sexta-feira (06/09) e sábado (07/09).

A frente fria deslocará para o Rio de Janeiro, sendo que para o litoral a tendência indica céu nublado. Para as outras regiões do estado as temperaturas voltarão a elevar-se, sendo que, a maior elevação é previstas nas regiões central e oeste.

Fonte IPMET

