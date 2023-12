Frente fria chega neste sábado ao estado de SP, podendo trazer chuva

Previsão do tempo -

Sexta-feira (29/12)



Massa de ar seco mantém as condições de Tempo sobre o estado de São Paulo, com céu claro a om poucas nuvens e com previsão de poucas chuvas pontuais, a partir do período da tarde.

Sábado (30/12)



Uma nova frente fria chega ao estado de São Paulo, deslocando rapidamente pelo litoral. Contudo, a passagem deste sistema causa o aumento da nebulosidade e áreas de chuvas em várias regiões paulistas, algumas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas (raios).

Domingo (31/12) e Segunda-feira (01/01/2024)



Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, mas sua proximidade ainda favorece a formação de instabilidades no estado de São Paulo, com áreas de chuvas e trovoadas, principalmente no noroeste, norte e leste do estado, onde há previsão para pancadas de chuva mais intensas.

