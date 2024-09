Frente avança sobre o estado de SP, provocando queda nas temperaturas

Segunda começou com céu parcialmente nublado - Crédito: SCA

Frente fria chegou ao estado de São Paulo provocando queda nas temperaturas e chuva em alguns pontos, provocando aumento na umidade relativa do ar que vinha apresentando níveis alarmantes.

No decorrer da manhã, o tempo volta a ficar estável em parte do interior do estado, começando pela região oeste. As temperaturas permanecem amenas, principalmente na faixa leste e no centro-leste paulista. Em São Carlos, máxima não deve passar nos 27ºC.

