Fórum em São Carlos discute práticas agropecuárias para melhorar eficiência e sustentabilidade da produção

Meta é promover discussões que contribuam para uma produção eficiente e em equilíbrio com o meio ambiente - Crédito: Juliana Sussai

Estão abertas as inscrições, até 30 de novembro, para o Fórum Técnico Pecuária Sustentável. O objetivo é promover discussões aplicadas sobre a adoção e o impacto de práticas e processos agropecuários que contribuam para uma produção eficiente e em equilíbrio com o meio ambiente.

O evento, realizado pela Embrapa Pecuária Sudeste e pela Mosaic Fertilizantes, vai ocorrer no dia 11 de dezembro, das 9h às 12h, em São Carlos.

Na programação, o tema Planejamento do sistema de produção pecuário será apresentado pela pesquisadora Patrícia Menezes Santos. Na sequência, o pesquisador Felipe Tonato fala sobre os fertilizantes como ferramenta de manejo no sistema de produção. O especialista da Mosaic, Fernando Ongaratto vai tratar do Efeito poupa-terra em pastagens: o papel da nutrição dos solos na sustentabilidade.

As inscrições devem ser feitas aqui.

O curso tem aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, principalmente no que diz respeito à Meta 2, de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável.

Serviço

Fórum Técnico Pecuária Sustentável

Data: 11/12/2024

Horário: 9h às 12h

Local: Embrapa Pecuária Sudeste

Mais Informações: aqui

