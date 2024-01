Forte calor e pancadas de chuva devem marcar a semana

Calor sol - Crédito: Pixabay

Segunda-feira (08/01/24) a Quarta-feira (10/01/24)



A manhã começa com Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol e céu claro a poucas nuvens. A partir da tarde, são previstas pancadas de chuva de caráter convectivo (típicas do verão), com curta duração e ocasionalmente fortes e de forma isolada nas regiões paulistas. As temperaturas continuam elevadas.

Quinta-feira (11/01/24) e Sexta-feira (12/01/24)



Céu claro e sem chuva no estado de São Paulo no início da quinta-feira. No decorrer da tarde, as condições de Tempo começam a mudar a partir do sul e oeste do estado, tendo o aumento da nebulosidade e a formação de áreas de chuvas com trovoadas isoladas, devido à aproximação e chegada de uma nova frente fria, que desloca-se pelo estado durante a sexta-feira. Temperaturas entrarão em leve declínio.

Fonte IPMET

