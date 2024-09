Forças de segurança realizam nova operação contra escapamentos barulhentos

Operação contra escapamentos barulhentos - Crédito: divulgação

A Policia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, realizou na noite da última quarta-feira (25/09), uma nova operação para coibir ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas.

A operação, planejada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), fez dois bloqueios, sendo um na praça da Estação e avenida Comendador Alfredo Maffei próximo ao Fórum.

Durante a operação os policiais militares abordaram 33 motociclistas. A PM verificou a documentação dos veículos e dos condutores, além da checagem do barulho dos escapamentos. Já os guardas municipais checaram exigências previstas no Código Nacional de Trânsito. Na operação foram também expedidos quatro autos de infrações e uma motociclista foi recolhida.

"As operações atendem determinação do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira", garante o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela.

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, informou que a operação é necessária para coibir a alteração e modificação dos escapamentos originais, bem como para manter a ordem e o sossego público.

A lei estabelece que conduzir veículo "com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante" é infração de trânsito grave. Punível com multa no valor de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo.

