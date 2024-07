Forças de segurança irão realizar operações para coibir perturbação de sossego na região do Damha

imagem de arquivo -

Uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira (03/07), na região do Damha Golf, reunindo síndicos e representantes das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social, Transporte e Trânsito, Guarda Municipal, Polícia Militar e o Departamento de Operações de Inteligência e Tecnologia da Secretaria Municipal de Segurança, alinhou ações para resolver os problemas de perturbação do sossego público que vem ocorrendo nesta região da cidade durante os finais de semana.

Segundo as denúncias, ocorrem rachas, uso de entorpecentes, bebidas alcoólicas, som alto, acima dos decibéis permitidos, entre outras infrações.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, será realizada toda a revitalização na sinalização da região, e operações conjuntas com as forças policiais (PM e GM), para autuar veículos que estão em desacordo com a legislação, bem como serão realizados estudos com intuito de expandir o sistema de monitoramento do local”, relatou

