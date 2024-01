"Fora do sistema", USF não atende usuários do Planalto Verde e Vida Nova São Carlos, afirma moradora

Aline, com um dos filhos, em frente a USF: indignada com o problema que atinge os usuários - Crédito: Divulgação

Literalmente “fora do sistema”. Mas não por pane na internet e sim, por falta de pagamento. Esta é a denúncia da dona de casa e monitora Aline Araújo Oliveira, gestante de 6 meses e a espera do quinto filho que levará o nome de Kalleu. Ela reside no Planalto Verde e chegou a utilizar as suas redes sociais (Facebook e WhatsApp) para tornar público sua reclamação.

Na manhã desta terça-feira, 30, indignada, concedeu entrevista ao São Carlos Agora e relatou que a Unidade de Saúde da Família (USF) que atende usuários do bairro onde reside e do Vila Nova São Carlos estaria sem internet (portanto fora do sistema) há duas semanas. E o mais bizarro, seria, segundo ela, o motivo alegado pelos próprios funcionários da unidade: a Prefeitura Municipal não teria efetuado o pagamento para a empresa que presta este serviço.

“Com isso, nem uma simples consulta é agendada. Quando alguém vai na USF, recebe a orientação para ir até a UBS do Cidade Aracy II, que é longe e fica ao lado da E.E. Orlando Perez”, disse.

“Como pode fazer isso com a saúde”

Aline Oliveira mostrava indignação durante a reportagem. “Como as autoridades podem fazer isso com a saúde?”, perguntou. “Quando procuramos assistência médica, é por necessidade. Caso contrário não iríamos incomodar ninguém”, ponderou. “A gente sai pela manhã de casa, vai até o postinho e não tem consulta, não tem médico. E somos comunicados que temos que ir em outro lugar. Às vezes, longe. E tem pessoas humildes que não possuem condições de se locomover. Para piorar, fizemos até reclamação na Prefeitura, mas parece que somos ignorados. Somos lembrados quando eles encaminham os impostos. Isso a Prefeitura é pontual”, finalizou a moradora do Planalto Verde.

OUTRO LADO

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda uma resposta. Assim que tivermos um posicionamento, essa publicação será atualizada.

