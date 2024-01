Fogo em ecoponto incomoda alunos em Cemei no Aracy 2

SIGA O SCA NO

Bombeiros atenderam a ocorrência e combateram o fogo - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em um ecoponto, trouxe incômodos para alunos do Cemei Enedina M. Blanco, na Avenida Arnoldo Almeida Pires, no Cidade Aracy II.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros que enviou um auto bomba para o local. Porém, de acordo com a diretora da instituição de ensino, a fumaça teria incomodado crianças e funcionários. Nenhuma criança ficou intoxicada pela fumaça e de acordo com a diretora, a Prefeitura Municipal estaria ciente do caso.

