Final de semana teve formatura de juramento à bandeira nacional no Tiro de Guerra

Tiro de Guerra realiza ato solene de juramento à Bandeira Nacional -

Nos dias 2 e 3 de outubro, o Tiro de Guerra 02-035 de São Carlos-SP e a 115º Junta do Serviço Militar realizaram a Formatura de Juramento à Bandeira Nacional com os cidadãos são-carlenses que não passaram da primeira fase da seleção e foram dispensados do serviço militar inicial.

A cerimônia do juramento à Bandeira é o ato mais solene e significativo para o jovem que foi dispensado do serviço militar obrigatório, pois é a expressão pública do compromisso de defender a Pátria, simbolizada pela Bandeira Nacional, e de cumprir com os deveres de cidadãos, mesmo que isso implique o sacrifício da própria vida.

A cerimônia foi realizada no pátio de formatura e contou com a presença de ex-Atiradores, familiares e amigos dos conscritos.

Leia Também