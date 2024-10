Final de semana deve ser marcado por pancadas de chuva, aponta previsão

Mulher caminha sob chuva na região do Camelódromo - Crédito: SCA

Quarta-feira (30/10) a Sexta-feira (01/11)

A condição de estabilidade retorna ao estado de São Paulo, mantendo o céu com poucas nuvens no período da manhã. Contudo, nos períodos da tarde/noite, continuam sendo previstas pancadas de chuva em pontos isolados de curta duração, que são típicas da estação, ocorrendo pelo forte aquecimento diurno e alta umidade atmosférica. As temperaturas seguem elevadas.

Sábado (02/11) e Domingo (03/11)



A formação de áreas de instabilidade sobre o continente, ocasiona aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas a partir do oeste do estado. No domingo, o dia permanece nublado com chuvas e trovoadas no estado de São Paulo. Temperaturas máximas em declínio. (IPMET)

Leia Também