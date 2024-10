Fiel São Carlos faz a festa da garotada no São Carlos 8

Garotada durante o evento: muita agitação e divertimento - Crédito: Divulgação

Com o intuito de comemorar o Dia da Criança, foi realizado sábado, 12, a 2° Gincana da Fiel São Carlos (torcida organizada do Corinthians formada por membros dos Gaviões da Fiel) em união com o Moto-clube Abutres MC, Carlos Borelli e Wander Japa que, unidos somaram forças para que esse evento solidário se tornasse gigantesco para a comunidade do São Carlos 8 e bairros adjacentes de São Carlos. O evento foi é aberto a toda população com foco nas crianças.

Nos anos anteriores, as ações não contavam com gincana, onde as crianças participam de disputas como corrida de saco, pula-corda, morto-vivo, corrida do ovo na colher, disputa chute a gol (pênaltis) e são presenteadas com medalhas simulando ouro, prata e bronze para os três primeiros colocados e de participação aos demais, sendo assim todas crianças ganham e levam sua medalha para casa, além da distribuição de brinquedos.

Segundo o Departamento Social da torcida em São Carlos, ações como essa vem crescendo em número e qualidade. Parcerias com empresas e comércios acrescentam valores e refletem positivamente nas crianças bem como nas comunidades.

A torcida também apoia ações sociais e promove além dessa, outras como arrecadação de alimentos, agasalhos para o inverno solidário, Páscoa solidária, Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal Solidário.

Leia Também