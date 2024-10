Festival beneficente em São Carlos irá ajudar tutoras que cuidam de cães abandonados

Uma das casas cuidadas pela tutora: cães são vítimas de maus-tratos - Crédito: Divulgação

Um gesto de empatia, amor e carinho por aqueles que, apesar de um amor eterno pelos donos que um dia os acolheram e que acabaram sendo vítimas de maus-tratos e consequente abandono. Esta é a situação de 54 cães que são cuidados por duas tutoras no Cidade Aracy e que contam agora com o auxílio da voluntária Priscila Gomes. Juntas, idealizaram o Festival Beneficente de Pizzas e Mini Pasteis que será realizado no dia 23 de novembro, das 14h às 18h, com retirada na rua Américo Jacomino Canhoto, 819, no Jardim Nova Santa Paula. A casa fica entre o ecoponto do bairro e a Polícia Ambiental.

As pizzas oferecidas são de mussarela, presunto e calabresa e os mini pasteis (porção com 24 unidades) e que serão entregues fritos, são de carne e queijo. A adesão custa R$ 25 e podem ser feitas pelo fone (WhatsApp) 16 99718-4015.

Dificuldades financeiras

De acordo com Priscila, o festival beneficente foi idealizado uma vez que as tutoras Rosângela dos Santos, 52 anos e Maria José da Silva, 51 anos, ambas donas de casa e casadas e conhecidas no Aracy 2 como “Rô e Jô” passam por dificuldades financeiras motivadas pelo carinho e empenho em cuidar dos “filhos de quatro patas”.

“Estou ajudando um abrigo que está endividado com 54 cães e a casa está para ir para leilão devido muitos gastos com os animais. Por isso não conseguiram pagar as parcelas da moradia. Ali não é uma ONG, mas uma residência onde há uma família com duas tutoras e donas de casa e 54 cães, resgatados e vítimas de maus- tratos e abandono”, disse Priscila.

Segundo a voluntária, devido aos muitos gastos com os animais elas não conseguiram pagar as parcelas da casa que fica localizada no Aracy 2. “São duas moradias para abrigar os animais, Uma está em leilão e outra que está alugada ao lado dessa e todas são totalmente adaptadas para o convívio desses animais”, disse.

De acordo com Priscila, além do festival beneficente, há uma iniciativa para doações e ajuda de qualquer tipo para que Rô e Jô possam continuar este trabalho de poder dar um lar com carinho e afeto para cães que foram abandonados e maltratados anteriormente. Contatos podem ser mantidos pelo fone 16 99718-4015.

Leia Também