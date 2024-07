Festa da Laranja com Açúcar vai agitar o fim de semana do Distrito de Santa Eudóxia

Neste fim de semana, dias 6 e 7 de julho, Santa Eudóxia recebe a tradicional Festa da Laranja com Açúcar com muitas atrações para os moradores do distrito e de toda a região.

A festa acontecerá na região da rodoviária do distrito com 4 atrações musicais, barracas com comidas típicas, Food Truck e muito artesanato. No sábado, 6, os shows começam a partir das 19h, com a apresentação da dupla Beloti e Vianna. Na sequência sobe ao palco do distrito a dupla João Pedro e Zé Paulo para encerrar a primeira noite de festa.

Já no domingo, 7, a programação abre, a partir das 18h, com apresentação de Arison e Emerson. Encerrando a Festa da Laranja com Açúcar 2024, a grande atração fica por conta de Maurício e Mauri. A dupla sertaneja com 30 anos de carreira, Mauricio e Mauri são irmãos dos cantores Chitãozinho e Xororó e já atuaram como backing vocal e na produção dos shows dos irmãos até 1990, quando formaram a própria parceria que dura até os dias de hoje. Olhos nos Olhos, Paixão ou Loucura, Me Ama ou me Deixa, De Ponta a Ponta, Loucuras, Destino, Rio ou Nova York, Campeão de Rodeio, Namoro Escondido e 60 Dias Apaixonado estão entre os sucessos da dupla.

Leia Também