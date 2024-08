Neste final de semana acontece a Festa Agostina da paróquia São Domingos Sávio

SIGA O SCA NO

Neste final de semana, acontece a Festa Agostina na Paróquia São Domingos Sávio.

O evento começa na sexta e vai até domingo, a partir das 19h e contará com barracas típicas, como: milho, pastel, espetinhos, lanches porções, doces.

Confira a programação de shows:



09/08 (sexta) show com Santu e Moraes e apresentação de dança Montana Country.

10/08 (sábado) Danilo e Diego e Six a Live

11/08 (domingo) show com João Carlos e Bruno

A paróquia fica localizada na rua José Carlos Gonçalves Neto nº 51 no Jardim Nova São Carlos.

