FESC vai oferecer aulas de Pilates à população

Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) transformou uma de suas salas em um moderno estúdio de Pilates. Para o novo estúdio foram adquiridos 8 aparelhos, sendo 4 CHAIR e 4 REFORMER. As aulas serão de 8 alunos por turma e a dinâmica será com revezamento entre eles.

A iniciativa faz parte do Programa do Centro Esportivo e Cultural (CEC) e visa atender melhor os alunos, oferecendo uma nova modalidade de atividade física que contribui para a saúde e o bem-estar.

O Pilates é conhecido por seus benefícios no fortalecimento muscular, melhora da flexibilidade e promoção da consciência corporal, e sua prática, através dos aparelhos especiais, irá proporcionar aos alunos da FESC uma experiência completa e segura.

A reestruturação do espaço, que já tinha os espelhos e climatização adequada, agora conta com novos e modernos equipamentos para a prática do Pilates.

Segundo o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, a reforma reflete o compromisso da instituição com a melhoria contínua dos serviços prestados e a busca por inovações que atendam às necessidades e expectativas dos alunos.

O Programa do CEC tem sido uma peça-chave para o desenvolvimento de projetos voltados ao esporte e cultura, promovendo ações que enriquecem a formação dos alunos e a integração com a comunidade. A nova sala de Pilates é mais um passo na direção de oferecer uma infraestrutura de qualidade e diversificada. A expectativa é de que a nova modalidade atraia um grande número de interessados, fortalecendo a comunidade e incentivando a prática de hábitos saudáveis.

Outras informações sobre inscrições, horário de aulas e formação de turmas podem ser obtidas na secretaria do campus 1 da FESC pelo e-mail fesc@fesc.saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3362-0580 ou 3362-0581.

