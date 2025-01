Feriados nacionais devem gerar perdas de R$ 579,1 milhões ao varejo

Praia em Santos - Crédito: Prefeitura Municipal

Os feriados nacionais e pontes de 2025 podem ocasionar, ao varejo na região de Araraquara, na qual pertence a cidade de São Carlos, uma perda de faturamento de R$ 579,1 milhões — montante 1,3% menor do que o estimado para 2024. Em números absolutos, esse porcentual representa uma redução de R$ 7,6 milhões nas perdas. A estimativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com divulgação do Sindicato Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio). Assim como ocorreu em 2024, boa parte dos feriados deste ano coincidirá com o fim de semana. Contudo, haverá mais “pontes”: cinco, contra duas no ano passado — e, nesse sentido, a queda nas perdas, de certa forma, surpreende.

Dentre as cinco atividades analisadas, a projeção é que três registrem redução nas perdas de faturamento, em decorrência dos feriados, em relação ao ano passado. O segmento de lojas de móveis e decoração deve apresentar a maior queda (-47,5%), retraindo de R$ 3 milhões, em 2024, para R$ 1,6 milhão neste ano. No entanto, é importante destacar que é a atividade de menor faturamento, o que explica grandes variações de um ano para o outro.

Em números absolutos, a FecomercioSP prevê que os supermercados apontem a maior redução de perdas — R$ 256,5 milhões, quase R$ 16,8 milhões a menos do que o estimado para o ano passado, o que significa um recuo de 6,1%. Nos cálculos da Federação, esse é o segmento de maior participação do montante das perdas, concentrando 44,3% do total. O grupo de outras atividades também registrará recuo (-2,2%) nas perdas com os feriados, passando de R$ 171,9 milhões, em 2024, para R$ 168,1 milhões, em 2025.

Por outro lado, as perdas das lojas de vestuário, tecidos e calçados devem subir 21,5%, atingindo R$ 76,7 milhões neste ano. O segmento tem crescido de maneira acelerada nos últimos meses, o que ajuda a explicar essa forte alta no montante de perdas em relação a 2024. As farmácias e perfumarias, por sua vez, podem registrar perdas de R$ 76,2 milhões, leve alta de 1,1% em relação ao ano passado.

Entenda o estudo

O estudo da FecomercioSP tem por objetivo mensurar uma possível redução de movimento no comércio varejista, considerando um desempenho médio sem observar características sazonais e regionais. Os cálculos, feitos com base nos feriados nacionais, levam em conta uma perda parcial nas vendas no dia, e não a totalidade.

O propósito do estudo não é calcular a transferência de renda. É evidente que durante feriados e pontes as famílias gastam mais com atividades do setor de Serviços, como transporte, bares e restaurantes. Isto é, se de alguma forma o Comércio pode ser prejudicado, o Turismo, por exemplo, ganha fôlego nesses períodos. Nesse sentido, os feriados são de extrema importância para esse setor e para algumas regiões do estado, como o litoral.

Considerando que a expectativa da FecomercioSP seja a de que o varejo da região de Araraquara tenha faturado R$ 39,8 bilhões em 2024, uma redução de R$ 579,1 milhões, se confirmada, representaria apenas 1,4% da receita anual do setor. Trata-se de uma queda relativamente pequena, mas não desprezível.

Outro ponto importante é que foram levados em consideração apenas cinco segmentos, os mais sensíveis à compra por impulso. São aqueles que sofrem pelo consumidor não passar numa loja naquele dia após o almoço ou fim do expediente e comprar alguma coisa para si ou para a casa.

O que fazer para amenizar a situação?

Na avaliação da Federação, diante do calendário previsto, as empresas que normalmente lidam com redução no fluxo de consumidores nos feriados — ou que precisam fechar os estabelecimentos na ocasião — devem definir estratégias para conseguir faturar a meta do mês em outros dias.

Uma opção é atrelar a venda a um benefício nos Serviços. Isso significa fazer parcerias para que o consumidor compre um produto e ganhe uma atração (cinema, parque, restaurante etc.) no feriado. Também é recomendável explorar os canais digitais, já que as vendas online atingem consumidores de outras regiões, e oferecer descontos mais agressivos nos dias que antecedem as pausas. No entanto, não há uma regra e a estratégia adotada vai depender da dinâmica do negócio e do tipo do produto comercializado.

