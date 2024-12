Fatec São Carlos oferece curso inédito de Big Data para a Indústria

Vestibular Fatec - Crédito: divulgação

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de São Carlos implanta o curso superior de tecnologia em Big Data para a Indústria , no primeiro semestre de 2025. Inédita no Centro Paula Souza (CPS), a formação contará, inicialmente, com 40 vagas, no período noturno. O curso visa preparar profissionais para integrar tecnologias avançadas nos processos produtivos da indústria, desenvolvendo soluções em um contexto de transformação digital. A graduação é uma das 97 opções gratuitas ofertadas no Vestibular das Fatecs .

O curso de Big Data para a Indústria combina disciplinas técnicas e humanas para formar profissionais capazes de gerenciar grandes volumes de dados e integrá-los à manufatura avançada. A matriz curricular inclui tópicos como programação, banco de dados, segurança da informação, internet das coisas (IoT) e análise de big data, além de fundamentos de matemática, administração e comunicação em inglês.

O tecnólogo em Big Data para a Indústria terá habilidades para atuar no planejamento e desenvolvimento de projetos que utilizem dados para aprimorar processos produtivos em diferentes setores, como agricultura, comércio, serviços e indústria.

O profissional formado no curso poderá trabalhar em empresas de tecnologia, centros de pesquisa, órgãos públicos e indústrias de diversos portes, desenvolvendo e implementando soluções tecnológicas voltadas à manufatura avançada.

Inscrições abertas

Para concorrer a uma vaga para o curso de Big Data para Industria e demais graduações das Fatecs é preciso se inscrever no processo seletivo, até as 15 horas, do dia 12 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br . A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 60.

As Fatecs oferecem acesso à internet e computadores para candidatos que necessitem de suporte técnico para fazer a inscrição. Basta consultar a unidade para verificar horários de atendimento.

Além do curso em Big Data para a Indústria, a Fatec São Carlos também conta com as formações em Gestão da Produção Industrial (40 vagas), Gestão de Recursos Humanos (24 vagas) e Gestão Empresarial (24 vagas), todas com aula à noite.



Ao todo, as unidades contam com 20.060 vagas, sendo 15.103 destinadas ao Vestibular das Fatecs e as demais reservadas aos candidatos do Provão Paulista.

