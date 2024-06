Familiares de crianças que morreram após atendimento na UPA do Cidade Aracy organizam manifestação

Otto e Bryan morreram após passarem por atendimento na UPA do Cidade Aracy - Crédito: arquivo pessoal

Familiares e amigos organizam um protesto pela morte de Otto dos Reis, 1 ano e três meses e Bryan Santos Cerqueira Pinto de 1 ano e 11 meses.As crianças passaram por atendimentos na UPA do Cidade Aracy e falecerem recentemente. Os pais apontam negligência médica.

A manifestação deve ocorrer na frente da UPA do Cidade Aracy e também na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Otto faleceu na última terça-feira (11) após passar três vezes por atendimento na UPA do Cidade Aracy. Segundo a mãe, Natally Francielli dos Reis de Oliveira, as profissionais que atenderam o filho não realizaram exames e a criança foi levada às pressas para o HU-UFSCar onde foi diagnosticada com pneumonia e caxumba, morrendo com infecção generalizada após nove parada cardiorrespiratórias.

Já o menino Bryan faleceu no final de abril também após passar por atendimento na UPA do Cidade Aracy. Na manhã do dia 29 de abril ele estava com febre alta e na unidade foi administrado inalação e uso de “bombinha”. O tratamento não surtiu efeito e a criança foi cadastrada no sistema estadual de regulação de vagas hospitalares, chamado CROSS.

A vaga demorou a sair e Bryan piorou. Os médicos optaram por intubá-lo. Após nove horas de espera pela vaga de internação, o garoto foi levado pelo SAMU até o Hospital Universitário (HU-UFSCar).

Segundo a família, no HU, os médicos constataram que a intubação teria sido realizada de forma incorreta, ou seja, pelo estômago. Ele não resistiu e entrou em óbito pouco tempo.

