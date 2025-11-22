Família de São Carlos participa do Domingo Legal no quadro "Comprar é Bom, Levar é Ainda Melhor"

Crédito: Foto: Redes Sociais

A Família Pires, moradora do Centro de São Carlos, será destaque nacional neste domingo (23), no programa Domingo Legal, do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão. Patrícia, seu marido Daniel e sua cunhada Tatiana foram selecionados para participar do quadro “Comprar é Bom, Levar é Ainda Melhor”, um dos mais animados e disputados da atração comandada por Celso Portiolli.

Segundo Patrícia, esta é a primeira família de São Carlos a participar do quadro — feito que tem gerado grande expectativa entre amigos, parentes e conhecidos.

“Foi surreal desde a inscrição até o momento de entrar no estúdio, a gente já sentia aquele frio na barriga. Representar São Carlos em um programa tão conhecido foi emocionante demais”, afirmou.

O marido, Daniel também explicou a motivação que levou a família a tentar a participação. De acordo com ele, o casal sempre foi empreendedor e viveu uma fase difícil após abrir um negócio em Presidente Prudente.

“A gente foi pro SBT pelo fato de ter quebrado numa empresa que a gente montou. A gente se juntou, fomos morar em Presidente Prudente, mas infelizmente quebramos lá. Nessa época Patrícia ficou grávida e foi um período muito difícil e aí tivemos que voltar pra São Carlos e começar tudo do zero. Aí foi onde a gente escreveu a nossa história e fomos chamados pelo programa”, disse emocionado.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas, o casal reforça que continua acreditando no empreendedorismo e pretende voltar a investir em um novo projeto no futuro, utilizando a experiência adquirida e a motivação renovada após a participação no programa. Por se tratar de um episódio ainda inédito, a família não pode revelar detalhes sobre o resultado no quadro ou se conquistou algum prêmio durante a gravação.

O episódio com a participação da Família Pires, irá ao ar neste domingo, na tela do SBT. A cidade aguarda com expectativa para ver como os são-carlenses, se saíram na disputa do quadro “Ganhar é Bom, Levar é Ainda Melhor”.

