Falta vacina contra Varicela em São Carlos, afirma mãe de criança

Vacina Varicela - Crédito: Secom

A tia de uma criança entrou em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 30, e afirmou que as unidades de saúde de São Carlos não possuem doses contra a Varicela e seu sobrinho estaria com a vacina atrasada em 9 meses.

Segundo ela, sua irmã, desde o início deste ano tenta dar a vacina em seu filho. Porém não encontra imunizantes nos postos de saúde. “Quando chega são poucas unidades e acaba super rápido. Como ela faz parte da UBS do Jardim Santa Felícia, a demanda é muito grande e não dá tempo. Quando ela leva meu sobrinho para tomar a vacina, ela já acabou”, afirmou.

De acordo com a denunciante, o preço para tomar a vacina de maneira particular, fica aproximadamente R$ 260. “É muito inacessível para nós”, emendou.

O SCA entrou em contato com a Prefeitura Municipal e a assessoria de imprensa informou que o imunizante estaria em falta em todo país e o Ministério da Saúde ainda não teria regularizado os repasses.

Em uma notícia postada do site do Governo Federal postada no dia 23 de outubro, o Ministério da Saúde revelou que, em relação à vacina contra Varicela, a pasta fez aquisição emergencial de 2,7 milhões de doses e a previsão é que as primeiras remessas cheguem em novembro nas unidades de saúde de todo o país.

