Falta de água se deve ao elevado consumo, diz SAAE

Torneira - Crédito: Pixabay

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a falta de água em algumas regiões da cidade é resultado da combinação de altas temperaturas e das sucessivas queimadas que atingem a região.

De acordo com o SAAE, o consumo excessivo de água, especialmente para lavar calçadas e quintais sujos pela fuligem das queimadas, tem levado à redução drástica dos níveis dos reservatórios, que já estavam baixos devido à estiagem. Atualmente, a capacidade dos reservatórios está em torno de 30%.

Diante desse cenário, o SAAE faz um apelo à população para o uso consciente e racional da água. A autarquia ressalta a importância de evitar desperdícios, como o uso de mangueiras para lavar carros e calçadas, e priorizar as atividades essenciais.

As queimadas não se limitam a São Carlos e estão afetando pelo menos 30 municípios paulistas. A gravidade da situação levou o Governo do Estado a criar um “Gabinete de Crise” para monitorar a situação e coordenar as ações de combate aos incêndios.

Além de garantir o abastecimento de água à população, o SAAE também tem atuado em parceria com o Corpo de Bombeiros, fornecendo água através de caminhões-pipa para auxiliar no combate às queimadas.

