Falta d'água volta a atormentar moradores de São Carlos

torneira falta água - Crédito: Agência Brasil

Moradores da região do Santa Felícia, Cidade Aracy, Antenor Garcia, voltaram a sofrer com a falta d’água. Vários leitores do SÃO CARLOS AGORA relataram o fato e se mostraram revoltados com o desabastecimento crônico.

Muitos moradores ficaram sem água para fazer comida, lavar louças e até mesmo para tomar banho. A situação se torna ainda mais grave devido ao clima muito quente.

O SCA entrou em contato com assessoria e assim que enviarem posicionamento, a matéria será atualizada.

