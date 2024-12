Falta d’água volta a atormentar moradores do Aracy

Falta de água é problema crônico no bairro - Crédito: reprodução site Em Tempo

Neste fim de semana moradores da Região do Grande Cidade Aracy voltaram a sofrer com a falta d’água. Vários leitores do SÃO CARLOS AGORA relataram o fato e se mostraram revoltados com o desabastecimento crônico naquela região.

Por conta deste fato, muitos moradores ficaram sem água para fazer comida, lavar louças e mesmo para tomar banho. A situação se torna ainda mais grave devido ao clima muito quente do fim de semana.

Em maio deste ano, o SAAE anunciou o investimento de quase R$ 11 milhões na perfuração de novo poço profundo na região do Cedrinho. A autarquia espera ampliar em 6 milhões de litros de água/dia a produção no município e sanar o desabastecimento crônico vivenciado pelos moradores do Cidade Aracy.

À época, presidente da autarquia, Mariel Olmo, disse que seria realizada a primeira sessão pública do processo licitatório em 12 de junho. A expectativa do SAAE era de que o poço ficasse pronto em até seis meses, ou seja, até o final deste ano, o que não aconteceu.

OUTRO LADO – A reportagem entrou em contato com José Augusto Santana para ouvir versão do SAAE sobre a falta d’água na Zona Sul da cidade, mas ele não forneceu qualquer explicação. A reportagem já convidou o presidente do SAAE, Mariel Olmo para uma entrevista ao vivo, mas ele não confirmou a presença.

