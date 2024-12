Falha em bomba compromete abastecimento de água no Jardim Ipanema

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informa que na quarta-feira, 11, foi detectada uma falha mecânica na bomba 2 do Reservatório de Água do Ipanema, que trabalha de forma conjunta com a bomba 1 e é responsável pelo abastecimento do reservatório elevado do Jardim Ipanema. Com apenas uma bomba trabalhando, a região abastecida pelo reservatório elevado será afetada.

O Saae esclarece, ainda, que caminhões pipa abastecem o reservatório para diminuir o impacto para os moradores daquela região. A previsão é de que a bomba seja consertada ou trocada já nesta sexta-feira, 13, no período da manhã.

O Saae também pede para que os usuários do Ipanema, que estão com o abastecimento normal, façam o uso consciente e racional durante os próximos dias.

Leia Também