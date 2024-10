SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 13h29

24 Out 2024 - 13h29 Por Marcos Escrivani

Faixa de rolamento da via foi liberada para trânsito de veículos - Crédito: Divulgação

Após trabalho de limpeza, foi liberada no início da tarde desta quinta-feira, 24, uma faixa de rolamento da Avenida Francisco Pereira Lopes, na Curva do Joinha, sentido Shopping/USP São Carlos.

A calçada rente ao córrego Monjolinho foi interditada devido ao assoreamento no local, com iminente risco de desmoronamento, causado pela chuva que caiu no dia anterior em São Carlos.

