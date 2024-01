Faber-Castell oferece oportunidades de emprego em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Faber-Castell, unidade fabril de São Carlos, está com oportunidades abertas para sete áreas de atuação.

Em seu site, a empresa afirma reconhecer, respeitar e valorizar as pessoas e suas singularidades relativas a gênero, raça, orientação sexual, condição de deficiência entre outras características. "Todas as nossas vagas são abertas a todas as pessoas", informou.

Consta nas oportudidades, vagas para Analista de Desenvolvimento de Produtos (vaga afirmativa para pessoas negras, Business Partner, Coordenador de Produção, Operador de Produção Multifuncional (vaga afirmativa para PCDs), Projetista de Automação PL e Supervisor de Compras. Informações detalhadas e inscrição podem ser feitas no link https://fabercastell.gupy.io/.

