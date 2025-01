Extremos climáticos causam inflação dos alimentos

Os extremos climáticos, segundo Crestana são o novo desafio que a ciência se prepara para enfrentar. Segundo ele, os fenômenos extremos podem causar muitos danos principalmente econômicos, que vão desde o encarecimento dos alimentos com queda na produção até a destruição total de cidades e até de um Estado, como no Rio Grande do Sul no ano passado.Segundo Crestana, os estresses hídrico, térmico e biótico estão gerando novos desafios para a ciência e ameaçam o Brasil e seu agronegócio. Dentro desta realidade, ele fala em um “novo normal climático” e alerta para dificuldades nos próximos anos.

“Os chamados eventos extremos são períodos com muita chuva ou com muita seca. Tem dias que a temperatura varia entre 17 e 34 graus. A temperatura praticamente dobra em apenas um dia. Chamamos esta variação de amplitude térmica. Eu fico me perguntando: como um animal ou uma planta pode sobreviver com esta variação climática, saber quando é calor e quando é frio, que o verão está chegando ou acabando. Essa nova condição climática está gerando uma perda de produção no Brasil e também uma perda de produtividade”, explica Crestana.

Segundo ele, estes extremos climáticos afetam diretamente o preço da cesta básica do brasileiro. “O grande desafio que existe, tanto na produção, quanto na pesquisa, é tentar manter a produtividade sob estas condições climáticas que são desfavoráveis. Não há ainda uma solução para isso. É importante também dizer que sempre houve nos últimos 30 anos um relação muito positiva entre aumento da produtividade da lavoura, quando você produz na mesma área. Assim, se produz, na mesma área mais grãos ou mais carne por hectare, metro quadrado e etc. Era assim que conseguíamos viver uma redução do preço da cesta básica. A partir de 2016, já há sinais de que o custo da cesta básica para de cair. Este custo fica congelado durante um tempo e agora mostra tendências de alta. Então são duas coisas fundamentais no impacto das mudanças climáticas. Um é a perda de produtividade e produção. Como exemplo, este ano o Brasil não bateu o recorde de produção como vinha batendo nos últimos 20 anos. Em 2024, não. A produção foi mais baixa. O outro aspecto é o aumento do custo da cesta básica, que pega o consumidor. Então, são duas coisas, uma o produtor e a outra o consumidor, lembrando que ambos são afetados”, destaca ele.

ADAPTAÇÃO - Crestana reflete que não cabe mais falarmos prioritariamente em “mitigação”, mas sim da “adaptação” a um novo sistema climático. “Estamos vivendo um momento importante, com uma mudança importante na forma como a gente observa a natureza e o clima. Todos os recursos que estavam sendo gastos, visando a mitigação, como conviver como os gases do efeito estufa, como melhorar a eficiência da água e da energia, combater pragas e doenças, tudo isso que faz parte da agricultura, estava sendo visto como um desafio para 2030, 2040 e 2050. Então se falava em mitigação. Mas, infelizmente, os fenômenos climáticos extremos já apareceram aqui no Brasil e no mundo na safra de 2022 e 2023. Isso significa que temos uma mudança de paradigma importante e que precisa ser observada. Deixou de ser um problema de mitigação dos gases de efeito estufa para ser uma adaptação. Como vamos nos adaptar a estas condições? Existia uma série histórica, onde analisamos dados de 20 a 30 anos. Havia uma certa estabilidade no clima, na Primavera, no Verão. Quando começava a chover, quando parava de chover, quando fazia frio e quando fazia calor. Isso, aparentemente, está desaparecendo. Agora teremos que conviver com outra situação. O grande desafio hoje é adaptação. Não está decidido, não, se vamos chegar a 2030 bem, a caminhar como estamos”.

OS TRÊS ESTRESSES - O físico da Embrapa esclarece ainda que a agropecuária enfrenta hoje três tipos de estresse. “Existem três tipos de estresse. O que a gente chama de estresse? É quando um animal ou uma pessoa está sob pressão, está havendo uma perturbação do estado normal dela. Tanto que está se falando em um ‘novo normal’, como ocorreu na pandemia. Não há mais o ‘normal antigo’, agora está acontecendo isso com a agricultura, a fome, a miséria, a insegurança alimentar. Tem diminuído no Brasil, mas continua. Temos isso mais grave nos países em desenvolvimento mais pobres e tropicais”.

De acordo com ele, os três estresses são fundamentais para avaliarmos a questão agrícola. “Este tema está me tencionando muito, pois sei onde estão os limites da ciência. O primeiro é estresse hídrico. É o excesso de água, como ocorreu no Rio Grande do Sul, uma verdadeira inundação quase do estado inteiro, ou como estamos vendo no Acre, no Amazonas. O Rio Amazonas baixou e está decretado urgência e emergência durante a seca. São condições contrastantes no mesmo ano. Se tiver água disponível e energia. Precisamos de energia e água. Isso não está tão difícil de se buscar soluções”, comenta.

O outro estresse, de acordo com o pesquisador, é o estresse térmico, com variações de temperatura e a quantidade de radiação solar que tem aumentado, inclusive o raio ultravioleta. “E você tem ainda a velocidade dos ventos, que tem mudado e a umidade do ar. Tudo isso faz parte do estresse térmico. A planta então para de fazer a fotossíntese, que é a transformação da energia do sol em biomassa. Ela interrompe este processo para ficar transpirando, devido ao calor. O

Calor fica muito forte e ela tenta reduzir a temperatura na folha. Ela vai transpirando jogando toda a água para a atmosfera. Que vai cair de novo em forma de tempestade e chuvas torrenciais, que são as tempestades, porque é muita água que se evapora rapidamente. Este é para mim o maior problema. Nós não sabemos e o mundo inteiro não sabe como manejar em uma área aberta. Claro que numa área controlada, como uma estufa, uma casa de vegetação, dá para fazer isso. Você controla a temperatura e umidade, mesmo tendo um custo maior que vai aumentar o custo na ponta para o consumidor. Mas você tem como fazer. Mas imagine soja, milho, algodão, animal no pasto. Como é que faz?”.