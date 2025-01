Exposição na UFSCar destaca vivências literárias de mulheres em cárcere

Crédito: Foto arquivo Freepik

A exposição "Entre muros e sonhos: escritos de mulheres em cárcere" chega à Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), para apresentar à comunidade acadêmica e à sociedade civil um vislumbre das experiências transformadoras proporcionadas em rodas de leitura realizadas em presídios femininos da região.

A iniciativa é fruto do trabalho desenvolvido pelo projeto de extensão Repaginando (@projetorepaginando), que há anos atua na construção de espaços de leitura e escrita como instrumentos de empoderamento e expressão para mulheres em situação de privação de liberdade.

A abertura da exposição acontece no dia 5 de fevereiro, às 12h30, no saguão de entrada da BCo. O evento contará com apresentações de poesia e arte, além da participação especial de voluntárias do projeto, representantes das unidades prisionais e integrantes do grupo de reclusas envolvidas nas atividades.

O material permanecerá em exibição durante todo o mês de fevereiro, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer os escritos e reflexões dessas mulheres, em uma experiência que busca promover diálogo, empatia e inclusão por meio da arte e da literatura. A visitação é gratuita e pode ser feita durante o horário de funcionamento da BCo.

Leia Também