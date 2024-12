Expocar São Carlos Beneficente acontece neste domingo em prol da ONG Espaço Azul

No próximo domingo, dia 8 de dezembro, a Rua Antônio Scuracchio, no Jardim das Torres, será palco de um evento que une a paixão pelos carros e a solidariedade: o Expocar São Carlos Beneficente. A ação, que acontece das 9h às 15h, tem como objetivo apoiar a ONG Espaço Azul, que trabalha em prol de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A entrada para o evento é gratuita, mas os organizadores convidam os participantes a levarem um brinquedo para doação. A ideia é espalhar alegria para as crianças atendidas pela ONG, mostrando que a comunidade automotiva também tem um coração que acelera pela generosidade.

Além de apreciar os veículos expostos, os visitantes poderão desfrutar de uma programação especial com praça de alimentação.

