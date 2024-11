Expo Ciências mostra a criatividade de alunos do Pequeno Cidadão

Compartilhar no facebook

Trabalhos dos alunos estão expostos na USP até o dia 29 de novembro - Crédito: Divulgação

O Projeto Pequeno Cidadão irá realizar até o dia 29 de novembro, no campus 1 da USP São Carlos (Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – ao lado do prédio de Arquitetura), a Expo Ciências. São trabalhos e projetos pensados e realizados pelas crianças participantes do programa social que encerra mais um ciclo em 2024. A visitação pública é das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Estarão expostos ações de Robótica Legal, que integram tecnologia, inovação e sustentabilidade, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos, preparando-os para um futuro mais consciente e responsável.

A partir disso, foram criados projetos de robótica educacional baseados na reutilização de lixo eletrônico, materiais recicláveis e kits de programação, incentivando a prática das ODS 7, 11 e 12 na comunidade.

O Projeto Pequeno Cidadão é uma iniciativa de complementação escolar e que tem caráter sócio educacional. Atende diariamente 220 crianças, vindas de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica da cidade de São Carlos, está sediado no Campus Central – área 1 da Universidade de São Paulo e tem a empresa KPMG Auditores Independentes como parceira. Desde 1997, se caracteriza por ser um projeto de ação social e de complementação educacional.

A missão do projeto é promover educação complementar de qualidade, em ambiente seguro, a crianças e adolescentes das comunidades vulneráveis, incentivando habilidades e competências inovadoras.

