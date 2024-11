Ex-alunos do SESI 20 se reencontram após 40 anos

O grupo de amigos durante o reencontro na Praia Grande neste fim de semana - Crédito: arquivo pessoal

Um grupo de amigos que na década de 1960 curso o ensino fundamental na escola SESI 20 de São Carlos, que à época funcionava na Av. Dr, Teixeira de Barros, a Rua Larga, na Villa Prado, realizou um reencontro na praia. Além dos estudantes uma das professoras da época, Terezinha Ivo de Medeiros, Ferreira, hoje com 79 anos e que lecionou no SESI 20 entre os anos de 1967 e 1992.

Assim, um grupo de 16 amigos e a ex-professora deixou São Carlos no sábado, 2 de novembro, de ônibus, à 1h de ônibus rumo à colônia de férias do Sindicato dos Ferroviários de Praia Grande (SP). Depois da confraternização, os amigos retornaram a São Carlos nesta segunda-feira, 4 de novembro, aniversário de São Carlos.

Durante o histórico reencontro, foram unânimes as manifestações de felicidade e de gratidão por poder se reencontrar, depois de tantos anos com uma professora tão querida por todos. A mestra Terezinha, mais conhecida como Dona Terê, por sua vez, exalou toda sua alegria, disposição e satisfação por estar junto de seus ex-alunos.

Para Marli Alexandre Angelicio, uma das ex-alunas, o reencontro na praia com os amigos e com a professora Terezinha, foi mágico. “Proporcionou a todos a oportunidade de rememorar momentos muito importantes de nossas vidas e de nosso processo de formação. A palavra é gratidão”, ressalta ela.

Para Terezinha, Dona Terê, como é carinhosamente chamada pelos seus alunos, poucos acontecimentos em sua vida se comparam a alegria de estar com seus ex-alunos. “Confraternizar neste momento, com um grupo de ex-alunos, para os quais lecionei há quase 40 anos, e principalmente ver todos realizados, além de motivo de felicidade, nos dá uma sensação imensa de realização por saber que pude contribuir com um pedaço da história de cada um. E encontrá-los também em um mento tão importante como esse em que nossa querida São Carlos completa 167 anos, torna esse momento ainda mais especial”, completou a professora.

