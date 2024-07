Evento solidário busca ajudar ONG para reformar sede no Aracy II

SIGA O SCA NO

Cães vítimas de maus-tratos e/ou abandono recebe alimentação: conforto e empatia - Crédito: Divulgação

Um evento solidário que tem como finalidade ajudar a Associação Casa Espiritualista Essência da Luz (Aceel), acontece neste sábado, das 9h30 às 13h30, na Ma-Lu Mania (na Avenida Getúlio Vargas, 730).

O Arraial dos Bichos promete agitar o final de semana com venda de doces típicos da época. O ação social estará aberta ainda a doação de ração. Toda a renda será revertida para a ONG que cuida de animais resgatados e abandonados.

De acordo com a ativista Adriana Maria Pereira, que há aproximadamente 30 anos faz trabalho voluntário e que é a responsável pela Aceel, o Arraial dos Bichos foi criado para buscar recursos financeiros que serão aplicados na sede da ONG localizada no Cidade Aracy II. “Temos que fazer adaptações no imóvel e proporcionar conforto para os animais resgatados”, disse. “Fornecemos alimentação e cuidados veterinários também”, emendou.

Adriana disse que hoje cuida de 93 animais resgatados, além de aproximadamente 400 bichos espalhados em assentamentos e colônias. “Cuidamos de cães, gatos, cavalos e éguas. É um trabalho árduo, que consome muito tempo e dinheiro. Por isso buscamos alternativas para conseguir recursos e ajudar esses animais que sofrem com abandono e maus-tratos”, finalizou Adriana que disponibilizou seu WhatsApp para informações e doações: 16 99742-0351.

