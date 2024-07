Evento reúne empresários de São Carlos e Embrapii-UFSCar para apresentação da Unidade e possibilidade de parcerias

Mesa de abertura com representantes das instituições presentes - Crédito: Gisele Bicaletto

No último dia 17, empresários de diferentes ramos de São Carlos e região participaram de evento com a unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) instalada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Embrapii UFSCar-Materiais O encontro aconteceu no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) - regional São Carlos, e também contou a participação de integrantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Carlos.

Durante o evento, o coordenador da Embrapii-UFSCar, Ernesto Pereira, apresentou a Unidade, projetos já realizados e abordou as inúmeras parcerias que podem ser desenvolvidas junto a empresas e indústrias de São Carlos e região, com foco na solução de desafios dessas organizações, desenvolvimento e inovação. "A nossa Unidade reúne pesquisadores para atender as demandas das empresas e elaborar propostas técnicas que tragam solução, otimização e melhorias para as parceiras", frisou Pereira. Ele aponta que as demandas podem ser das mais variadas áreas e níveis de complexidade, sendo que os valores para o desenvolvimento dos projetos são custeados em divisão entre a empresa, a Embrapii-UFSCar e outras possíveis fontes de fomento.

Adilson de Oliveira, diretor do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE) da Universidade, destacou a importância dessa aproximação entre a UFSCar e as empresas, por meio da unidade da Embrapii. "O conhecimento gerado na Universidade faz sentido quando ele chega à sociedade. Essa parceria com as empresas para o desenvolvimento de pesquisas que promovem modernização e inovação leva o conhecimento como benefício para a sociedade, cumprindo uma missão importante da nossa Instituição", reflete Oliveira.

Rafael Barberis, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de São Carlos, reforçou a importância do evento para aproximação entre os empresários e a UFSCar. "Um dos nossos objetivos é disseminar conhecimento e reunir todos os lados - poder público, universidade e empresas. É fundamental que as empresas descubram e aproveitem a expertise que temos aqui na cidade para progredir cada vez mais no setor econômico", pontua. Marcos Henrique dos Santos, diretor titular da regional do Ciesp em São Carlos e também empresário na área de tecnologia, valoriza essa aproximação, principalmente no período pós- pandemia, que passa por um processo de reindustrialização. "É muito difícil para as empresas nacionais buscarem recursos para investir em tecnologia. Nosso país é carente em várias questões, tem impostos altos, juros altos e fragilidades na formação de mão de obra. A Embrapii reúne características para nos apoiar, é um projeto bem elaborado para auxiliar as empresas nacionais com tecnologia, recurso e conhecimento. Inclusive, a gente pode absorver nas empresas a mão de obra formada na Universidade", reflete. Ele acrescenta que o evento foi valoroso para o Ciesp por estar relacionado com a vocação do Centro que é apoiar e proteger as indústrias.

Luiz Fernando Sverzut é empresário e proprietário de empresa na área de máquinas para produção de embalagens flexíveis, sediada em São Carlos. Ele participou do evento e relatou seu objetivo diante das apresentações realizadas. "Estamos buscando parcerias maiores, pensando em inovação, pesquisa e tecnologia. A gente percebe que as indústrias de São Carlos estão cercadas de universidades, mas usam pouco esses recursos disponíveis. Viemos buscar mais isso, já que essas instituições têm expertise maior para nos ajudar. Pequenas e médias indústrias têm potencial para fazer parcerias com as universidades e institutos de pesquisa", relatou.

Além da apresentação da Embrapii-UFSCar, Regiane Travensolo, da área de Transferência de Tecnologia da Agência de Inovação (AIn) da Universidade, também falou sobre patentes, inovação industrial e aspectos jurídicos. O diretor jurídico da Fundação de Apoio Institucional (FAI) da UFSCar, Marcelo Garzon, esclareceu questões de segurança jurídica que as parcerias das empresas com a Embrapii têm no processo. O evento promoveu espaço para troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e networking.

