Evento na USP São Carlos comemora conquistas das mulheres na tecnologia

As inscrições para o evento seguem abertas até o dia 28 de setembro

Em celebração aos grandes feitos de mulheres na ciência e tecnologia, o evento Ada Lovelace Day promoverá, no próximo dia 28, sábado, momentos repletos de aprendizado, capacitação e troca de experiências no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Organizado pelo grupo Women in Tech do ICMC, o evento gratuito homenageia a primeira programadora da história, Augusta Ada Byron King, conhecida como Ada Lovelace. Nascida em 1815, ela foi uma matemática e escritora britânica responsável pela criação do primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, neste caso, a máquina analítica de Charles Babbage.

Dentre as várias homenagens ao seu legado estão a criação da linguagem de programação chamada Ada nos anos 1970, e a popularização do Ada Lovelace Day, data escolhida para celebrar as conquistas das mulheres nas ciências exatas e na tecnologia. Oficializada em 2009, a data é comemorada mundialmente na segunda terça-feira do mês de outubro. Apesar do dia ter sido convencionado em âmbito internacional, a celebração do Ada Lovelace Day no ICMC será antecipada para o dia 28 de setembro este ano.

Durante o evento, o público poderá assistir a uma palestra sobre segurança cibernética, participar de minicursos em ciências de dados e programação, além de uma roda de conversa sobre a representatividade feminina no universo das ciências exatas. O evento também contará com a seção Lightning Talks, palestras de no máximo cinco minutos, com objetivo de transmitir conhecimentos e estimular discussões sobre um tema específico das ciências exatas e da tecnologia. Para participar do Lightning Talks, basta se inscrever, até o dia 21 de setembro, neste formulário: https://icmc.usp.br/e/78480.

Confira as principais atrações do Ada Lovelace Day:

Palestra - Segurança no desenvolvimento: da teoria à prática. Convidada: Rayane Pimentel

Minicurso - Aplicando detecção facial em tempo real: introdução prática à ciência de dados, utilizando um modelo de detecção facial pré-treinado. Convidada: Katia Maria Poloni

Minicurso - Swift para iniciantes. Convidada: Giovanna Moeller

Roda de conversa - Carreiras: desafios, oportunidades e participação das mulheres nas exatas e tecnologia

Encerramento e coffee break, com custo de R$ 10, a adesão deve ser feita clicando nesse formulário: https://icmc.usp.br/e/fa442.

