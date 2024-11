Evento comemora 40 anos do ParqTec e Embrapa Instrumentação

O evento de 28 de novembro será realizado na Embrapa Instrumentação e contará com uma extensa programação -

Para celebrar o 40º aniversário do ParqTec e da Embrapa Instrumentação, a governança do Ecossistema de C&T&I de São Carlos realiza, de 26 a 29 de novembro, a São Carlos Innovation Summit. O evento de 28 de novembro será realizado na Embrapa Instrumentação e contará com uma extensa programação.

Por uma feliz coincidência, a Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, responsável pelo surgimento de cerca de 250 startups, nasceu no dia 17 de dezembro de 1984 e no dia seguinte, 18, foi criada a então Embrapa Instrumentação Agropecuária, hoje denominada Embrapa Instrumentação, também responsável por inúmeras inovações que se somaram a outras iniciativas para fortalecer a agricultura tropical brasileira.

Articulador de várias ações que ajudaram São Carlos a se firmar como "Capital da Tecnologia", o presidente do ParqTec, Sylvio Goulart Rosa Júnior, ressalta que a São Carlos Innovation Summit será um momento especial para se debater o que foi conquistado até agora e, ao mesmo tempo, traçar novos objetivos.



Rosa Júnior, presidente do ParqTec:"Temos reunido mensalmente os atores deste ecossistema e vamos traçar novos objetivos"

"Vivemos em São Carlos um momento especial onde nosso modelo de desenvolvimento, somando-se as inovações tecnológicas resultantes das pesquisas, somadas ao espírito empreendedor do mundo empresarial nos coloca numa situação única e estratégica. Hoje temos inovações que antes só existiam nos países mais desenvolvidos. Desenvolvemos uma mão de obra altamente qualificada onde quase todos os empresários são doutores", comemora Rosa Júnior.

Ele destaca que o São Carlos Innovation Summit contará com entidades fundamentais para as novas etapas de desenvolvimento do ecossistema tecnológico, como o Sebrae, a Fapesp, a Finep e a empresa de capital de risco Bossa, que estará em São Carlos para avaliar a possibilidade de investir em novos negócios. "Em 27 anos, São Carlos conseguimos mais recursos para pesquisas junto a Fapesp através do PIPE (Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas) que Campinas e São Paulo", destaca o presidente do ParqTec.

Rosa Júnior afirma que durante o evento haverá uma reunião da governança do ecossistema de ciência e tecnologia com suas várias entidades. "Temos reunido mensalmente os atores deste ecossistema e vamos traçar novos objetivos", destaca.

O chefe da Embrapa Instrumentação, José Manoel Marconcini, afirma que o tema central do São Carlos Innovation Summit é um evento focado em inovação para a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para o mercado. Estamos aqui com uma equipe que envolve a governança da inovação em São Carlos com várias instituições e o tema central será o financiamento dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação", afirma.





O chefe da Embrapa Instrumentação, José Manoel Marconcini: "a gente tem todo um desafio grande de tecnologias que estão no avanço da fronteira dos novos conhecimentos" Foto: Maria Fernanda Borges

Marconcini explica que o evento do dia 28 terá duas partes. "De manhã teremos várias instituições de fomento falando e no período da tarde as quatro unidades das Embrapiis em São Carlos estarão demonstrando como os empresários, as startups podem conseguir recursos para inovação. Isso tudo está dentro do contexto dos 40 anos da Embrapa Instrumentação que tem desenvolvido tecnologias e colocado no mercado para o desenvolvimento da agricultura brasileira. O evento está sendo realizado juntamente com o ParqTec dentro dos 40 anos do ParqTec que nasceu um dia antes da Embrapa Instrumentação. É um evento para a sociedade de São Carlos e brasileira, falando de pesquisa, desenvolvimento e inovação para as empresas".

O chefe da Embrapa fala dos novos desafios para a Embrapa. "Temos os desafios das mudanças climáticas, da adaptação das cultivares e das novas tecnologias para a produção agrícola, pois enfrentamos extremos de calor, chuvas, seca. Tudo isso são desafios para pesquisas que movem a gente para buscar novas tecnologias para os produtores rurais. E também a gente tem todo um desafio grande de tecnologias que estão no avanço da fronteira dos novos conhecimentos ligados à computação quântica, ligados à fotodinâmica, ligados à nanotecnologia e a agricultura de precisão que vão fazer a diferença no dia a dia da agricultura", conclui ele.

