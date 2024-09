Estudante da UFSCar ganha prêmio do Corecon-SP de Excelência em Economia

UFSCar - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A estudante Aline Franciele Bertoletti da Silva, do curso de Ciências Econômicas, ofertado no Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), ficou com o segundo lugar do Prêmio Corecon-SP de Excelência em Economia 2024. O prêmio, realizado pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-SP), tem como intuito incentivar os estudantes à pesquisa de cunho prático, científico e acadêmico, além da busca pela excelência e valorização da profissão de economista.

A pesquisa premiada foi feita como trabalho de conclusão de curso intitulado "Arroz e feijão no prato, inflação no bolso: Uma análise da relevância do arroz e do feijão na inflação de famílias de baixa e alta renda", sob orientação da professora Aniela Fagundes Carrara, do Departamento de Economia (DEco) do Campus Sorocaba da UFSCar.

De acordo com as pesquisadoras, o objetivo do trabalho foi quantificar a importância do preço do arroz e do feijão na inflação das famílias de baixa renda (com rendimento mensal menor do que R$ 2.015,18) e na inflação das famílias de alta renda (com rendimento mensal maior do que R$ 20.151,75). "A pesquisa foi realizada de maneira quantitativa, por meio de dados da inflação por faixa de renda calculados pelo IPEA e do preço do arroz e do feijão, que foram agregados a outras variáveis macroeconômicas, como o câmbio e a expectativa de inflação; esses dados foram organizados em um modelo de série temporal estimado e gerou os resultados", descrevem elas.

Dentre os principais resultados encontrados, verificou-se que, para as famílias de renda mais baixa, o feijão tem um peso maior na inflação do que o arroz; já para as famílias mais ricas, o preço do arroz importa mais na inflação, mas ainda em um patamar pequeno, pois outras informações, tais como a expectativa de inflação, se mostraram mais relevantes para a inflação dessas famílias. "Sendo que tanto o feijão quanto o arroz, têm uma importância maior na inflação das famílias mais pobres do que na inflação das famílias mais ricas, comparativamente falando", destacam.

"Os resultados reforçam que a inflação influencia de modo diferente pessoas com poderes aquisitivos distintos, pesando mais para as famílias de menor renda e, quando se considera o preço dos alimentos, tal fato se evidencia, pois os mais pobres são os mais penalizados", afirmam.

Para a professora da UFSCar, "o prêmio recebido ratifica o bom trabalho desenvolvido na construção da monografia e é um grande incentivo para os demais alunos do curso saberem que são capazes de realizarem ótimas pesquisas".

A premiação

Para o XXVII Prêmio Corecon-SP de Excelência em Economia - Concurso de Monografia 2024 foi aceito um trabalho por universidade, entre as monografias de conclusão de curso elaboradas no ano letivo anterior ao ano do concurso.

A iniciativa premiou os autores dos três melhores trabalhos de conclusão do curso de graduação em Ciências Econômicas inscritos, além de três menções honrosas. O vencedor recebeu o valor de R$ 6 mil. O segundo colocado ganhou R$ 4 mil e o terceiro R$ 3 mil.

Os temas dos trabalhos deveriam englobar as seguintes pautas: Economia criativa, Economia solidária, Economia digital e Economia da felicidade, ampliando a diversidade temática dos trabalhos participantes. O objetivo foi explorar novas oportunidades e abordar temas emergentes da atualidade.

