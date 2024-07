Estudante da UFSCar é destaque entre Jovens Talentos da Enactus Brasil

SIGA O SCA NO

Estudantes premiados pela Enactus Brasil (Imagem: Acervo pessoal) -

O estudante Caio Felipe Lago, do curso de Engenharia de Produção, no Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foi premiado na edição 2024 do Programa Jovens Talentos da Enactus Brasil, uma iniciativa que busca identificar e desenvolver jovens universitários que demonstram grande potencial de liderança e inovação social.

O Programa, em parceria com a Cia. de Talentos e a Fundação WadhWani Brasil, oferece uma série de atividades e desafios que incentivam os participantes a desenvolverem habilidades essenciais para o mercado de trabalho e para a atuação em projetos de impacto social.

Em sua experiência no Programa, Lago participou de sessões de treinamentos e workshops voltados para o desenvolvimento de habilidades de liderança, comunicação, gestão de projetos e empreendedorismo social; teve a oportunidade de interagir com líderes do setor social, empresariais e de outras universidades do País; recebeu mentorias e integrou competições nas quais ajudou a construir soluções inovadoras para problemas específicos, destacando a importância de estratégias sustentáveis e escaláveis.

"O Programa me proporcionou o desenvolvimento de competências essenciais como liderança, trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento crítico. As atividades me ensinaram a importância de criar soluções que gerem impacto social positivo, incentivando uma mentalidade orientada para o bem coletivo", afirma Lago.

Entre mais de 180 inscritos, ele ficou no Top 10 do ranking de participantes do Programa. A premiação considerou a capacidade de implementar soluções inovadoras, trabalhar efetivamente em equipe e a dedicação em criar impacto social. "Além disso, fui reconhecido pela minha proatividade e pela habilidade de motivar outros membros da equipe a buscarem soluções criativas para desafios enfrentados durante o Programa", destaca o estudante da UFSCar. "A experiência ampliou minha visão e contatos para carreiras em empresas, que valorizam a responsabilidade social corporativa", conclui.

A premiação aconteceu durante o Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB 2024) realizado entre os dias 17 e 19 de julho na cidade de São Paulo.

