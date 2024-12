Estelionatários estão usando o nome da Polícia Militar para aplicar golpes em São Carlos

Batalhão da PM -

A Polícia Militar de São Carlos está alertando a população sobre um novo golpe que tem como alvo moradores da região. Criminosos estão se passando por policiais militares e entrando em contato com pessoas, solicitando pagamentos via PIX para divulgar informações em informativos ou jornais.

É importante ressaltar que a Polícia Militar não solicita qualquer tipo de pagamento para divulgação de informações. A instituição utiliza seus canais oficiais, como as redes sociais (Facebook e Instagram) e os órgãos de imprensa oficiais, para divulgar notícias e informações relevantes.

Como se proteger:

Desconfie de qualquer solicitação de pagamento: A Polícia Militar não entra em contato com cidadãos para solicitar dinheiro.

Verifique a autenticidade da informação: Consulte os canais oficiais da Polícia Militar para confirmar qualquer informação.

Denuncie: Caso receba alguma mensagem suspeita, entre em contato com a Polícia Militar através do telefone 190 ou com a Seção de Relações Públicas do 38º Batalhão de Polícia Militar de São Carlos.

