Especialização em Fitoterapia da UFSCar tem vagas gratuitas para médicos do SUS

UFSCar oferece vagas gratuitas para médicos do SUS em pós-graduação - Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece vagas gratuitas no curso de especialização em Fitoterapia Clínica (EaD) para médicos que trabalham na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS), em São Carlos ou em cidades da região. A pós-graduação, que está em sua quarta turma, atende a uma demanda crescente por profissionais capacitados para prescrição fitoterápica, considerando as características individuais dos pacientes e as interações entre diferentes medicamentos. Os estudantes aprendem a empregar remédios naturais na prática clínica, em prevenção e tratamento de diferentes problemas de saúde.

Por meio de produtos feitos à base de plantas medicinais, a Fitoterapia - tradicional em diversas regiões do mundo - tem colaborado com a prevenção e o tratamento de diferentes doenças. Com o uso sustentável de ervas, raízes, folhas, flores e outros recursos naturais com propriedades medicinais, a abordagem terapêutica vem ganhando destaque na prática clínica, seja por seu baixo custo ou mesmo por apresentar menos efeitos colaterais em comparação com medicamentos sintéticos. Com sua importância reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), seu uso incentivado por políticas públicas, junto com a conscientização sobre saúde natural chegando a mais pessoas, a busca por alternativas aos tratamentos convencionais tem crescido.

A grade curricular do curso de especialização da UFSCar trata desde princípios básicos em Fitoterapia Clínica, Farmacologia e para a prescrição de fitoterápicos, assim como são abordados distúrbios dos sistemas nervoso, cardiovascular, renal, imunológico e do trato gastrointestinal. Além disso, há conteúdos relacionais ao controle do estresse, ao tratamento de ansiedade, depressão e hipertensão, problemas respiratórios e endócrinos, como síndromes metabólicas, obesidade e diabetes. Transtornos alimentares e do sono, tratamentos para melhora do humor, assim como fitoterápicos específicos para a saúde da mulher e do homem e fitoterapia no esporte e na estética também são tratados. Ao longo da especialização há apresentação e discussão de casos clínicos, aulas práticas demonstrativas e exposição de diferentes matérias-primas vegetais.

A farmacêutica Maida Alice Freitas, aluna da terceira turma da pós-graduação, classifica o curso online de especialização em Fitoterapia Clínica da UFSCar como excelente. "Indico o curso a todos os profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos sobre a Fitoterapia com abordagens bastante atuais e abrangentes, além de um corpo docente da mais alta qualidade", afirma. "O curso foi um divisor de águas na minha formação. O conteúdo é profundo e completo, os professores são extremamente comprometidos e o network multiprofissional é espetacular. Um curso incrível e aplicável a todas as áreas da Saúde", completa a nutricionista Olívia Barboza, aluna da segunda turma da especialização.

As aulas da pós-graduação, que tem duração de 14 meses, começam em março. Médicos que trabalham na Atenção Primária à Saúde no SUS, em São Carlos ou em cidades da região, devem manifestar interesse pelo formulário eletrônico disponível em https://forms.gle/TsLN93osEoyw6oxA7. A seleção será feita por meio de ordem de inscrição. Demais interessados podem se inscrever pela plataforma Box UFSCar, em www.box.ufscar.br. Na página, estão disponíveis o valor de investimento e outras informações. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail fitoterapia@ufscar.br ou pelo WhatsApp (16) 3306-6748.

