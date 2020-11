Escolhidos os vencedores do Prêmio Ciência-Tecnologia de São Carlos em 2020

Crédito: Divulgação

o dia de ontem, 18, reuniram-se, via internet, os membros do Comitê de avaliação do Prêmio Ciência-Tecnologia São Carlos de 2020, para a divulgação dos vencedores do ano de 2020. As escolhas já haviam sido enviadas por e-mail e contemplaram diversas áreas.

Vencedores

Na categoria Pesquisador Sênior, com empate, foram vencedores: o Prof. Dr. Victor Carlos Pandolfelli, da Universidade Federal de São Carlos e o Prof. Dr. Osvaldo de Oliveira Junior, do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo.

Na categoria Jovem Pesquisador o vencedor foi o Prof. Dr. Hugo Miguel Preto de Morais Sarmento, da Universidade Federal de São Carlos.

Na categoria Clubes de Ciências também tivemos um empate, e os vencedores foram: A Professora Caroline Paganelli Correa dos Santos, da escola E.E. João Jacinto Nascimento e o Clube de Ciências do Centro de Pesquisas em Optica e Fotonica do Instituto de Física da USP em parceria com a Diretoria Regional de Ensino de São Carlos, composta pelos pesquisadores e professores: Profª Drª Wilma Regina Barrionuevo, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, Prof. Dr. Euclydes Marega Junior, Profª Débora Gonzalez Costa Blanco e a Profª Marilia Faustino da Silva.

Na categoria Professor de Ciências, foi vencedora a Profª Joice Bissolati Brigati, da E.E. André Donatoni.

Na categoria Jovem Cientista, a vencedora foi a estudante Stefany de Mello da EE. João Jorge Marmorato.

No ano de 2019 fizemos uma homenagem aos Cientistas Eméritos de São Carlos, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, apresentou as opções de Prêmio aos Cientistas Eméritos, que por concordância dos membros presentes, foram aprovados. E são eles os homenageados de 2020: A Profª Drª Odete Rocha da UFSCar, o Prof. Dr. João Batista Fernandes da UFSCar e a Profª Wilma Regina Barrionuevo do CEPOF- IFSC da USP.

O Prêmio Ciência – Tecnologia São Carlos, é um reconhecimento da Prefeitura Municipal de São Carlos aos Cientistas e Professores que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento cientifico nacional e internacional. A Comissão de Avaliação do Prêmio Ciência –Tecnologia São Carlos -2020, é composta por Professores Universitários, Pesquisadores e Secretários Municipais.

