Escolas municipais ficam sem controladores de acesso

As escolas municipais de São Carlos começaram a semana sem controladores de acesso. Isso porque a Prefeitura Municipal encerrou o contrato com a empresa que prestava o serviço.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que na sexta-feira (29/11), a Secretaria de Educação comunicou os diretores que o contrato vigente para serviços de controladoria de acesso, encerrado em 30/11, já havia sido previamente informado em 18/10. Os postos de 24h transferidos ativos até domingo (01/12), mas, a partir desta segunda-feira (02/12), as 36 unidades atendidas pelo contrato precisariam reorganizar-se para abrir as escolas.

Um novo processo licitatório, que ampliará o atendimento a todas as unidades escolares e instalações da Secretaria, está em andamento. A sessão de análise e julgamento ocorrerá na sexta-feira (12/06). Após a homologação do vencedor, será dado seguimento à elaboração do contrato.

